Justysje easket 20 jier yn heger berop tsjin widdo fan Van Seggeren

Fanwegen it swiere letsel fan Van Seggeren, en it ferskil yn postuur tusken Jessica B. en him, is it neffens it IM net mooglik dat de widdo Van Seggeren om it libben brocht hat.

Wol soe Jessica B. direkt by de moard belutsen west ha. "Wie nou precies wat heeft gedaan, is niet van belang. De rol van de verdachte is zo groot dat van medeplegen sprake is", sei de advokaat-generaal.