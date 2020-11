Justysje easket 20 jier tsjin widdo fan Van Seggeren: "Dit is het enige aannemelijke scenario"

Dat Uwe D. Van Seggeren om it libben brocht hawwe soe, is in opfallende draai yn de saak, fertelt Omrop Fryslân-ferslachjouwer Auke Zeldenrust. "Dy omke, Uwe D. wie al earder yn byld yn de saak, mar hie doe sein dat er hielendal net yn Fryslân west hat, en syn frou joech in aliby. No seit Iepenbier Ministearje dat dat aliby net kloppet, hy is yn dy bewuste nacht mei de mem fan Jessica nei Fryslân riden, en dat skriuwt hy ek yn de brief dy't opdûkt is."

"Enige aannemelijke scenario"

It Iepenbier Ministearje is oertsjoege dat Uwe D. en Jessica B. tegearre ferantwurdlik binne foar de dea fan Van Seggeren. "Wat ons betreft is dit het enige aannemelijke scenario", seit advocaat-generaal Jan Hoekman. "We hebben een getuige die heeft gezien dat er twee personen waren op dat moment, je hebt het verschil in postuur tussen de verdachte vrouw en de overleden man en je hebt het forse letsel dat aan meneer is toegebracht."

It motyf fan beiden soe lizze yn haat, seit Hoekman. "Het motief van mevrouw lijkt te liggen in de turbulente relatie, het geweld dat daarin ook is gepleegd, en mogelijk ook geldelijk gewin. De oom was op de hoogte van het geweld in de relatie en dat het slachtoffer zou hebben geslagen, daarin ligt het motief voor hem."

Neffens Hoekman is de eask fan tweintich jier selstraf swier, mar op syn plak. "Het verdriet is enorm, dat hebben we in de zitting ook gemerkt. Dat moet uiteraard vergolden worden, en een daad waarbij iemand het leven moet laten, daar past alleen een hele forse straf bij."