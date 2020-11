Utjouwer Ernst Bruinsma oer Josse de Haan: "Hy roeide altyd tsjin de stream op"

De literatuer spile in wichtige rôl yn it libben fan Josse de Haan (79), fertelt freon en útjouwer Ernst Bruinsma. "Hy is yn Peins berne en hoewol't er waarm oan syn jeugd weromtocht, tink ik dat er pas libjen gien is doe't er op de Kweekskoalle kaam. Dêr ûntdekte hy de literatuer en ek de eksperimintele literatuer. Hy hat altyd in skriuwer west dy't altyd yn de streamen op roeide."

Dat waard him net altyd yn tank ôfnaam troch literatuerkritisy. "Dat wie wol it ferwyt fan kritisy, dat se fûnen dat hy net tagonklik genôch wie of dat hy it de lêzer wol hiel dreech makke."

Magnum opus

Koartlyn noch kaam it boek Passys út. "Dat is tink ik syn magnum opus, syn moaiste roman", seit Bruinsma. "Dêr hat er ek fiif jier oan wurke. It wie de bedoeling dat dy yn jannewaris útkomme soe, mar gelokkich ha wy it oprêden de roman flugger út te bringen. Eins de hiele simmer hat er der noch oan wurke."

De Haan krige yn 2007 de Gysbert Japicxpriis foar syn boek Piksjitten op Snyp, mar dat is neffens Bruinsma net syn bêste wurk. "Dat tocht ik altyd, mar dat fyn ik no Passys. In roman oer syn hiele libben oan de hân fan de froulju dy't belangryk foar him west ha. Yn Frankryk neame se dat autofiction, dat is sawol autobiografy as fiksje. Ik hie him wolris frege om dy werinnerings op te skriuwen, want hy hie prachtige ferhalen. Doe sei er op in dei: dat doch ik wol, mar op myn eigen manier. Dat is Passys wurden."