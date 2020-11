Parsekonferinsje oer coronafirus jûn live te folgjen by Omrop Fryslân

It tal nije besmettingen is de lêste trije dagen lanlik in lyts bytsje weromrûn, mar it tal minsken dat nei it sikehûs moat fanwegen in besmetting groeit noch hieltyd. Dat wol it kabinet rapper werom bringe, sadat soarchynstellingen mear lucht krije.

Neffens boarnen yn Den Haag giet it om in tydlike sluting fan musea, teäters, bioskopen, pretparken en bistetunen. Ek soe it kabinet in negatyf reisadvys jaan foar de kommende krystfakânsje. Dêrnjonken meie minsken tenei noch mar mei syn twaen bûten komme, en net mear yn groepkes fan fjouwer.

Parsekonferinsje by Omrop Fryslân

Omrop Fryslân stjoert de parsekonferinsje út op telefyzje, radio, Omropfryslan.nl, yn de Omrop-app en op Facebook.

Yn de útstjoering fan Fryslân Hjoed om 17.00 oere sjogge we foarút op de parsekonferinsje. Om 19.00 oere stjoere we de parsekonferinsje live út, mei reaksjes fan Veiligheidsregio-foarsitter Sybrand Buma en oare belutsenen. Om 20.00 oere sette we alles op in rychje.