Rutte: "Het gaat niet slecht, maar zeker ook niet goed genoeg" | Kabinet komt mei 'verzwaringspakket'

It kabinet komt oer in wike of twa mei mear dúdlikens oer in tydlik fjoerwurkferbod by de kommende jierwiksel. Dat sei steatssekretaris Stientje van Veldhoven fan Miljeu tiisdei.

Moandeitejûn pleiten de 25 boargemasters dy't tegearre it Veiligheidsberaad foarmje foar dy maatregel. GroenLinks en Partij voor de Dieren kamen foarige wike mei dat plan. It moat de soarch en helptsijnsten dit jier ûntlêste dy't fanwegen de coronakrisis al ûnder swiere druk stean.

Van Veldhoven seit it sinjaal fan de boargemasters en partijen serieus te nimmen. Neffens har is it ûnderwerp breder as allinnich har miljeuportefúlje en moatte oare bewâldspersoanen har der ek oer bûgje.

Twadde Keamer

De Twadde Keamer moat ek ynstimme mei it plan. Tiisdeitemiddei wurdt deroer debattearre. In oantal opposysjepartijen hat him al foar in tydlik fjoerwurkferbod útsprutsen. Koälysjepartij CDA, D66 en ChristenUnie wolle earst sjen wêr't it kabinet mei komt.

Begjin dit jier waard it gebrûk fan fjoerwurk al fierder beheind. Under mear fjoerwurkpylken, knalfjoerwurk en fjoerwurk yn de swierdere kategory F3 binne ferbean mei yngong fan 1 desimber.