Coronanijs fan 3 novimber: Kabinet komt mei 'verzwaringspakket' | 127 nije besmettingen yn Fryslân

In mearderheid yn de Twadde Keamer fynt it gjin goed plan om it ekonomyske stipepakket ôf te bouwen nei 1 jannewaris. De maatregels om de twadde coronaweach te beheinen reitsje de ekonomy hurd. In soad opposysjepartijen sizze dêrom al langer dat it ûnferstannich is om de stipemaatregels te fersoberjen. Ek VVD en D66 gean dêr no yn mei.

VVD'er Thierry Aartsen seit op oantrunen fan de PVV dat "de kans dat die versoberingen doorgaan, heel heel klein is". In foarstel om it ôfbouwen fan de maatregels tsjin te gean, wol de grutste partij noch net fuort stypje, mar it is wol wichtich om ûndernimmers gau wissicheid te jaan.

It kabinet hat noch altyd tasein yn desimber te sjen nei de plande ôfbou fan de maatregels nei de jierwiksel. Bedriuwen krije fan dan ôf relatyf minder stipe en komme pas by in grutter omsetferlies yn oanmerking foar bepaalde regelings.

Pakket azemet mei

Mar, sa sei it kabinet hieltyd mei klam, "het pakket ademt mee", trochdat de hichte fan it subsydzjebedrach by de measte regelings ôfhinget fan hoefolle omset in bedriuw ferliest. Moat in brânsj ticht dan falt de omset frijwol folslein fuort, en sil dus ek de stipe heger wêze as by bedriuwen dy't de helte fan harren omset ferlieze.

Ek koälysjepartij D66 freget him ôf oft it wol ferstannich is om de ôfbou troch te setten. "Is het dan nog gepast om de versobering van het pakket door te zetten? Zo niet, wanneer gaan we daar dan duidelijkheid over geven aan ondernemers en werknemers?", freget Keamerlid Steven van Weyenberg. Hy seit mei klam dat in oantal regeling ek ôfrint "op of rond 1 januari. Gaan we die dan verlengen?"