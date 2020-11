Biosbrânsj wol help: 'sûnder stipe falle bioskopen en filmteäters om'

De omset yn de detailhannel is noch nea sa rap groeid. De ferkeapen fan winkellju binne yn it tredde fearnsjier mei goed 9 prosint omheech gong. Dat is de rapste fearnsjiergroei sûnt 2005, doe't it CBS begûn mei it byhâlden derfan. Under oare doch-it-sels-saken, foodwinkels en meubelsaken profitearje fan ekstra ferkeapen, trochdat minsken troch de coronapandemy mear thús sitte.