127 nije besmettingen yn Fryslân, trije stjergefallen

Sûnt de ynfiering fan de mûlkapkesplicht yn it iepenbier ferfier op 1 juny binne 3.034 reizgers beboete foar it net dragen fan in mûlkapke. Foaral yn de ôfrûne moanne hat it Iepenbier Ministearje (IM) folle mear mûlkapkeboetes ôfhannele, want ein septimber stie de teller noch op 1.641.

It IM hat sûnt it begjin fan de coronakrisis yn maart 17.480 coronaboetes oplein fanwegen it oertrêdzjen fan de needferoarderings. Yn totaal krige it OM 24.420 prosessen-ferbaal binnen fan plysje-aginten of boa's. Dy wurde troch it IM beoardiele, foar't der in strafbeskikking yn de foarm fan in jildboete folget. In part moat noch behannele wurde. In oar part is werom stjoerd nei de plysje of boa mei it fersyk it proses-ferbaal oan te folgjen. Dat bart by gemiddeld 44 persint fan de boetes.

Misdriuwsaken

It IM hat sûnt mids maart 357 misdriuwsaken yn behanneling naam dy't mei it coronafirus ferbân hâlde, lykas hoastjen of flybje yn 'e rjochting fan aginten troch minsken dy't beweare dat se besmet binne. By 50 saken giet it om geweld. By de measte misdriuwsaken (109) binne plysje-aginten slachtoffer. Yn 68 gefallen giet it om oare beroppen, lykas boa's of meiwurkers fan in sikehûs. It IM hat 11 saken dêr't iepenbier-ferfierpersoniel slachtoffer wurden is fan coronarelatearre misdriuwen.