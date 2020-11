Stil yn de doarpshûzen: "Mear as it skaken is der net"

Der sit moandeitejûn in lyts groepke. Dy wolle graach trochsette, fertelt De Jong. Fan it simmer wiene der noch krekt wat mear aktiviteiten: "We ha noch in kear country hân en wat dûnslessen. Dat meie we no ek net. Dus mear as it skaken is der net, dit is it iennige wat we dogge."

It smyt ek soargen op, want der komt gjin jild mear binnen. "Sûnt maart ha we gjin bûssinten mear. We wurde net subsidiearre troch de gemeente. We draaie hielendal op ússels." Gewoanwei sit der hoareka yn de grutte seal en is der boppeyn it gebou noch in jeugdhonk. "Mar dat is no ek ticht."