Selstraf easke tsjin Vegan Streaker foar brânstichting by eineslachterij

De man melde him nei de brân by de plysje en ferklearre dat de brânstichting bedoeld wie as statement tsjin it slachten fan einen, sa seit it OM. Hy seit pasifist te wêzen en te stean foar gelike rjochten foar minske en dier. Neffens justysje hat de man de brânstichting fan novimber 2019 ôf taret. Hy soe in auto regele hawwe en in foarferkenning útfierd hawwe. Neffens it OM hat de aktivist "door middel van geweld zijn levensovertuiging over het voetlicht proberen te brengen".

It OM bestimpelet de brânstichting as selsrjocht. De man "creëert chaos", sa seit de offisier fan justysje, "laat het recht van de sterkste prevaleren, en zaait angst. Hij zet de bijl aan de wortel van de rechtsstaat."

By de ûnderbouwing fan de strafeask woech it OM mei dat de man in strafblêd hat, dat de skea grut is (likernôch 475.000 euro) en dat minsken "in het holst van de nacht uit hun woning zijn gehaald".

De rjochtbank docht op 16 novimber útspraak.