PSV-direkteur belle mei Booy: "De situatie komt plausibel over"

Foeke Booy, de technysk manager fan SC Cambuur, hat alle begryp foar de ôfsizzing fan de kompetysjewedstriid tusken syn klup en Jong PSV Eindhoven. De wedstriid waard moandei op it lêste momint skrast waard fanwegen coronabesmettingen by PSV. Booy krige moandei oan it ein fan de moarn telefoan fan John de Jong, de technysk direkteur fan PSV. "Hij heeft de situatie uitgelegd en komt plausibel over", seit Booy.