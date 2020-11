Burgumers wenje samar yn Garyp: "Wy woene in stuntsje útfiere""

"We sieten efkes yn de kroech, en hiene it deroer dat der hjoed de dei net folle aksje nijs is. Sadwaande kamen wy tot de konklúzje dat wy ris in stuntsje útfiere woene, sadat Garyp op de kaart komme soe", fertelt Janco de Vries fan de freoneploech. Hy fynt de aksje goed slagge. "It is aardich lukt, at wy sjogge hoe't de media it oppakt hat."

Om te soargjen dat it as ferrassing kaam, giene se midden yn 'e nacht oan 'e gong. "We ha it dus op in let tiidstip dien, sadat elkenien al op bêd lei en de oare moarns yn Garyp wekker waard."

Plan omdraaid

Op guon plakken gie it lykwols net hielendal sa't De Vries hope hie "By guon doarpen riden der al minsken dy't tochten 'dit litte wy samar net ta', dy ha de stikkers der ôf helle. Sy ha it plan omdraaid en ha de stikkers yn Garyp wer opplakt."