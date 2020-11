Boargemaster De Vries oer hege tal besmettingen yn SWF: "Krije finger der net efter"

"It is reedlik ferspraat oer ús gemeente. Der is gjin sprake fan clusters besmettingen. En it is ek ferspraat oer leeftiidsgroepen. Dus der is gjin finger efter te krijen", seit De Vries.

Dat makket it lestich om der wat oan te dwaan. "We dogge der fan alles oan en dat dogge we yn hiel Fryslân. We sette ekstra yn op hanthaving. Der ha we oerlis yn mei boa's en de plysje. We sette se foaral yn op groepkes jongeren, en supermerken en boumerken. Wêr in soad minsken komme. Der ha we goede ôfspraken oer. Ien kear warskôgje, dernei in boete. Der sitte we dus strak op", seit De Vries.

Neffens de boargemaster hâldt de grutste groep minsken yn Súdwest-Fryslân harren gewoan oan de regels. "Sa'n 90 persint snapt dat we ús hjir oan hâlde moatte yn dizze faze", seit se. "Mar dochs bliuwe wy de oprop dwaan om minsken harren oan de maatregels hâlde te litten."