Geert van Tuinen yn Sportcast oer lette ôfsizzing: "PSV is 'skofterich'"

"Ik baal der fan as in stekker, dat dy wedstriid net trochgiet", sa seit Van Tuinen. Cambuur-trainer Henk de Jong fynt dat Jong PSV earder kontakt opnimme moatten hie. "Dat fyn ik ek. Dit is oer de râne hinne. Dit moatte je net op de wedstriiddei om healwei alven nochris bekend meitsje. PSV hat it hiele wykein by de KNVB lein om dit wykein net te spyljen. Dus kom op, dit wisten se al folle langer. Ik fyn dit skofterich."

Rik Elfrink is PSV-watcher fan it Eindhovens Dagblad: "Gisteravond laat is het aantal besmettingen duidelijk geworden. En daarvoor gingen ze er nog vanuit dat de wedstrijd gewoon door zou gaan. Er waren al vijf besmet en daar zijn vijf bijgekomen. Dat betekent dat ze niet kunnen spelen. Of je dan de tegenstander moet inlichten: Dat zou kunnen."

"It stiet gewoan hiel goed by Hearrenfean"

Sportklup Hearrenfean wûn dit wykein mei 4-1 fan Sparta en stiet no knap fjirde. Henk Veerman skoarde twa kear en is dêrmei topskoarer fan de earedivyzje mei sân goals. "Alles giet der no yn", sa seit Arjen de Boer. "Hearrenfean en Veerman sitte op in rôze wolk." De grutte mannen oan de kant fan Hearrenfean binne Joey en Henk Veerman. "Se binne by 14 fan de 16 goals belutsen", sa seit Roelof de Vries. "Dus ja, as je dizze twa út it spul helje, dan binne je in hiel ein."

Mar dochs stiet it fierder ek hiel goed. "Nim no it sintrale duo: mei Van Hecke en Bochniewicz stiet it hiel goed. Efkes in pear statistiken: de measte blocks yn de earedivyzje binne bygelyks fan Van Hecke en nûmer sân is Bochniewicz. En sa binne der noch in pear statistiken dy't goed útfalle foar it sintrale duo."

Ploegen út it linkerrychje

Hearrenfean stiet no fjirde en ferlear allinnich fan Ajax. "Mar Hearrenfean spile fierder tsjin de nûmers 8, 12, 14, 16, 17 en 18. Dus ik bin no hiel benijd hoe't it no giet tsjin de ploegen út it linker rychje." Van Tuinen tink dat dat wolris goed komme kin. "Dat kin wolris goed komme, mar dan moatte se net sa spylje sa as tsjin Ajax mei fiif ferdigeners efteryn."

De Boer is it mei him iens. "Gewoan lekker op de counter spylje. Dan winne se fan AZ, let mar op." Van Tuinen: "Dat tink ik ek." De Vries tink fan net: "Ik bin bang fan net. Woudenberg tsjin Stengs en Floranus tsjin Karlsson, ik sjoch dat net hielendal sitten."