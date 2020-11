Kampanje 'Ik ben Wil' smyt hast 16.000 euro op

De kampanje dy't omtinken jout oan de sykte fan Alzheimer 'Ik ben Wil' hat sawat 16.000 euro opsmiten. Sintraal yn de kampanje stie it ferhaal fan de famylje Vogt fan Dokkum, fan wa't mem Wil de sykte hat. Fan har wiene grutte foto's te sjen en der wiene ferhalen oer it libjen mei alzheimer te lêzen op in webside.