Politie stopt ondanks eerdere succes met coldcasekalender

Er staan elk jaar zaken op die in Fryslân spelen, zoals de vermissing van marechaussee Sicco Kuperus uit Leeuwarden, en Simonde de Laat, die eind jaren tachtig dood werd gevonden in haar huis in Ferwert. In plaats van een kalender bekijkt de politie nu per zaak wat de beste manier is om aandacht te vragen voor een zaak die nooit is opgehelderd. De politie denkt dat die aanpak concretere informatie oplevert.