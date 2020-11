Famylje Van Seggeren easket skeafergoeding en hegere straf; PBC sjocht 'frou mei twa gesichten'

Op de earste dei fan it heger berop yn de saak fan de moard op Tjeerd van Seggeren út Kollumersweach krige de famylje fan it slachtoffer sprekrjocht. De âlden fan Tjeerd seinen, mei in foto fan har soan op tafel: "Hij werd 37 jaar en hij blijft het. Het grote verlies, hij is uit het leven geslagen. Dat komen we nooit meer te boven."

De fertochte woe by it sprekrjocht de seal útrinne, mar bleau dochs. Se reagearre op it ferhaal fan de neibesteanden. "Ik begrijp hun verdriet, want dat heb ik ook. Maar dat geeft hen niet het recht om mij een moordenaar en leugenaar te noemen."

Hegere straf

Neffens advokaat De Jager fan de famylje binne de leagens fan de widdo ûntmaskere. Se pleitet foar in hegere straf as de 20 jier sel by de rjochtbank fanwegen de 'gruwelijkheid' en it feit dat se trije jonge bern har heit ûntnaam hat.

Rapport fan Pieter Baan Centrum

Op de sitting is ek it rapport fan it Pieter Baan Centrum besprutsen. By de fertochte is gjin psychiatryske steurnis oantroffen en de saakkundigen komme ta it oardiel dat se folslein tarekkenber is, mocht se har man om it libben brocht ha. Se wurdt troch har omjouwing beskreaun as 'soms hartelijk en lief' en 'soms kil en afstandelijk'. Saakkundigen sjogge in frou mei twa gesichten.

Tiisdei fierder

De sitting is foar dizze moandei klear. De advokaat-generaal komt tiisdei mei syn rekwisitoar en de eask. Dêrnei komt de advokaat fan de fertochte, Brian de Pree, oan it wurd.