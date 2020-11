NNRD útroppen ta bêste learbedriuw Transport & Logistyk: "Bist in baas op 'e dyk"

De foarsitter fan de faksjuery, Gabby Delhaas, seit as taljochting op it rapport dat "de NNRD excelleert op alle onderliggende beoordelingscriteria. Hiermee is het een allround hoogstaand leerbedrijf." De bedriuwslieder fan NNRD, Jan Kuipers, is mar wat grutsk op de titel. "De sjuery hat lâns west, want úteinlik giet it om ús minsken, de learlingen dy't wy oan it wurk hawwe. Se sjogge nei hoe't wy mei de learlingen om geane, hoe't it sosjaal is, hoe't de beleaning is en hoe't se begelied wurde yn it trajekt."