Wedstriid Cambuur-Jong PSV giet net troch fanwege corona

"Nu een te grote groep in een keer besmet is geraakt, is na overleg tussen de clubarts van PSV en de bondsarts van de KNVB besloten de wedstrijd uit te stellen. Het eerste doel is nu om de situatie bij Jong PSV onder controle te krijgen", seit it fuotbalbûn KNVB.

Cambuur hie leaver de jûn fan tefoaren al te hearren krije wold dat der net spile wurde koe, seit trainer Henk de Jong. "Klups moatte mei elkoar belje, mar ik begryp no dat it net troch giet. Betterskip foar elkenien dy't siik is."

It is noch net dúdlik wannear't de wedstriid ynhelle wurdt.

Der wiene in protte besmettingen by sawol it earste as it twadde alvetal fan PSV. Dy klup woe snein yn de earedifyzje al leaver net spylje tsjin ADO Den Haag, fanwege de besmettingen. De KNVB gong dêr net yn mei, sadat der fjouwer spilers út it twadde alvetal oproppen waarden foar it earste.

"Ondanks een groot aantal afwezigen aan onze kant hadden we graag gespeeld vanavond", seit algemien direkteur Ard de Graaf fan SC Cambuur, "maar we weten allemaal in wat voor bijzondere tijden we momenteel leven. Er zijn duidelijke grenzen gesteld voorafgaand aan het seizoen en als het aantal besmettingen bij Jong PSV zo hoog is, zit er niks anders op. We wensen iedereen bij PSV veel beterschap en hopen dat we het duel zo snel mogelijk kunnen inhalen."