135 nije besmettingen yn Fryslân | Wedstriid Cambuur skrast fanwege corona by Jong PSV

Neffens in boarne fan it ANP soe it kabinet op advys fan it outbreak management team in negatyf reisadvys ôfjaan yn de Krystfakânsje. Dat betsjut dat fakânsjereizen yn dy perioade ôfret wurde. Oan it begjin fan it jier rekken minsken besmet by fakânsjes nei sniegebietten yn Italië en Eastenryk. Dêrnei hat it firus him yn Nederlân ferspraat.

Tiisdei wurdt der in beslút naam oer de kommende maatregels. No is dêr noch gjin oerienstimming oer. Der soene noch oare plannen op tafel lizze, dêr't noch breed oer diskusearre wurdt. Watfoar maatregels it wurde, is noch net bekend. Neffens boarnen soe it net realistysk wêze dat de swiersten ynfierd wurde.

Snein is der lang oerlein op it Catshûs. In part fan it kabinet prate mei RIVM-baas Jaap van Dissel oer de ûntwikkelingen om it firus hinne. Der is yngreven praat oer de sosjale, ekonomyske en medyske bvelangen dy't gearhingje mei de maatregels.