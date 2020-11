KNSB tefreden nei 'corona-NK': "De protocollen werken"

No it NK Allround

It folgjende reedrydtoernoai is oer trije wiken it NK allround. Kin dat troch gean neffens De Wit? "Wat ons betreft wel. Wij hebben aankomende week evaluaties gepland. Zoals we er nu in zitten, gaan we volle vaart verder en hebben we met elkaar bewezen dat het kan." Dêr by sil De Wit ek nei it shorttracken sjen. De earste Invitation Cup koe ferline wike net troch gean, mar oer twa wiken stiet der in twadde pland. De Wit hopet dat dy wol plakhawwe kin yn Thialf.