Efkes ûntsnappe út de wrâld fan corona mei in jûntsje yn it teäter

De Harmonie docht der fan alles oan om it sa feilich mooglik te hâlden mar ek om in moaie sfear te behâlden. Om safolle mooglik minsken in kâns te jaan om nei it teäter te gean, trêde artysten bytiden faker op. Sa spile Lavinia Meijer twa kear op in jûn. Mocht dizze lockdown langer duorje, dan bliuwt De Harmonie gewoan iepen.

Ferskillen tusken teäters

Mar de ûnwissichheid is grut. Der is in kâns dat teäters wer hielendal ticht moatte of dat se werom geane nei de situaasje yn de simmer. Doe mochten der 200 minsken yn de grutte seal, dêr't gewoanwei tûzen minsken yn kinne. De skouboarch hâldt rekken mei al dizze senario's.

Elk teäter yn Fryslân pakt it wer oars oan. Ek De Lawei yn Drachten en it Posthuis Theater op It Hearrenfean besykje noch safolle mooglik trochgean te litten. Theater Sneek hat foarearst de foarstellingen skrast en De Koornbeurs yn Frjentsjer is noch iepen foar bynammen films.