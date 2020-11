PvdA trapet lanlike kampanje digitaal ôf op It Hearrenfean

Gewoanwei wurde ferkiezingsprogramma's faak presintearre yn grutte sealen of op in partijkongres, mar troch corona moatte de partijen yn de Twadde Keamerferkiezingen fan maart dit jier sykje nei oare mooglikheden. De PvdA die dat snein troch it programma yn in online telefyzjeprogramma sjen te litten. Dat barde tusken de auto's yn it wurkplak fan it Friesland College op It Hearrenfean. "Normaal hebben we een zaal stampvol enthousiaste mensen en nu staan we tussen de auto's", sa sei listlûker Lodewijk Asscher.