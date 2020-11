Sulver foar Femke Kok op 1000 meter, Ireen Wüst tredde

Byrol foar Fryske manlju

Op de 1000 meter hawwe de beide Fryske riders net foar in ferrassing soargje kinnen. Jesper Hospes einige yn 1.10,56 as fjirtjinde en ien plak ûnder him waard Tjerk de Boer yn 1.10,81 fyftjinde. De Nederlânske titel gie nei Thomas Krol, dy't sneon de 1500 meter ek al op syn namme skreaun. Kai Verbij einige as twadde en Kjeld Nuis, better fan in besmetting mei it coronafirus, kompletearre it poadium.