Bergsma oer wiksel: "Ik ha it gefoel dat my hjir de titel ôfpakt wurdt"

Kampioen Marwin Talsma wie nei ôfrin net bliid mei de bysûndere ûntknoping: "Ik kom út de bûtenbocht, en hy út de binnenbocht. Op it momint dat ik efter him del wol, moast ik krekt even omheech. Dat wie in diskwalifikaasje foar Jorrit. Sjoch, der moast der op de krusing tegearre útkomme, dit wie ek net myn bedoeling. Miskien tocht hy dat hy der wol foar del koe, mar it koe krekt net. Sa win ik op in manier dat ik eins net winne wol."

Dochs kaam dêrnei foar Talsma de grutskens fan syn titel. "In Nederlânske titel is in Nederlânske titel. It besef moat noch even komme, mar dit is geweldich."