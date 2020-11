Boek mei gevelstiennen De Jouwer presintearre: efter eltse stien in ferhaal

Yn it ferline foarmen de telgen Vegelin van Claerbergen in famylje fan grytmannen en boargemasters mei in soad grûn yn de provinsje. Sy wennen lang op De Jouwer yn Heremastate. "Dêrom tocht ik: eins moat de stien nei De Jouwer," seit Postma. "Hjir hiene sy safolle besit."

Wêr komt de Vegelinstien?

De stien wurdt fan no ôf bewarre troch Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân, dat ûnderdiel is fan Museum Joure. Dêr is de stien ek yn lyts fermidden oerdroegen. Wol op betingst dat as gemeente De Fryske Marren it noch werpleatse wol op in iepenbiere lokaasje, de stien dan wer in sichtber plak krije mei. In petear mei de gemeente yn de simmer is lykwols noch op neat útrûn, al wie boargemaster Fred Veenstra yn 't earstoan entûsjast.

Sichtber

Postma hie hope dat de stien in plak krije koe yn soarchsintrum De Flecke, dat fan de 18e iuw ôf ek fan de famylje Vegelin van Claerbergen wie. Mar dat is oant no ta net slagge, al stiet de doar noch op in kier. "Yn in depot wurdt de stien goed bewarre, mar sa sjocht net ien 'm. It moaiste soe wêze dat de stien yn it sicht komt foar de Jouster befolking," jout Postma oan.

Ald-ûnderwizer Postma is net allinne aktyf foar de stichting Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland, mar ek foar it Historisch Centrum Franeker. Dêr brocht arsjitekt Niek Adema begjin dit jier de gevelstien nei ta. De stien stie al goed 20 jier yn syn garaazje en kaam by de Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon wei. Der is wol bekend dat der fjouwer soannen fan de famylje Vegelin van Claerbergen west hawwe dy't ea yn Frjentsjer studearren. Mar it bliuwt gisse wêr't de stien no echt wei komt.