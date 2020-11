Súkseswykein Team Frysk kompleet mei sulver Reina Anema op 5.000 meter

Reina Anema hat op de 5.000 meter op 'e nij in medalje pakt op it Nederlânsk kampioenskip ôfstannen. De reedrydster fan Team Frysk ried yn 7.01,37 nei it twadde plak. De titel gie nei Irene Schouten en tredde waard Carlijn Achtereekte. Antoinette de Jong einige as sânde.