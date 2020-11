Ofrûne etmiel 132 nije coronabesmettings yn Fryslân

Lanlike sifers

It totaal oantal opnommen coronapasjinten is lanlik tanaam mei 45 yn ferliking mei sneon. Yn totaal lizze der no 2.493 coronapasjinten yn de Nederlânske sikehûzen, sa docht bliken út nije sifers fan it Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Foaral op ferpleechôfdielings is it oantal coronapasjinten tanaam, nei 1.910. Op de intensive care lizze op it stuit 583 coronapasjinten, 1 minder as op sneon. Dêrfan lizze twa pasjinten op in ic yn Dútslân.

It oantal nije corona-opnames is 237 yn de klinyk en 58 op de ic. Yn de ôfrûne 24 oeren binne der 38 pasjinten ferpleatst tusken de regio's, ûnder wa trije ic-pasjinten.