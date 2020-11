Talsma pakt Nederlânske titel op 10.000 meter nei diskwalifikaasje Bergsma

Bergsma en Talsma rieden yn de lêste rit tsjin elkoar en giene eins hieltiid lykop. Op in krusing, likernôch healerweis de rit, gie Bergsma foar Talsma del, wêr't de Boarnster Talsma foarrang jaan moatten hie.

De skiedsrjochters hawwe besletten Bergsma dêrfoar te diskwalifisearjen. Talsma is dêrom de ferrassende Nederlânsk kampioen. Hy ried in knappe rit en helle leafst sân sekonden fan syn persoanlik rekôr ôf: 12.52,09.

Sven Kramer wurdt sechde yn in tiid fan 13.10,09. Freed sei Kramer al dat hy noch wedstriidritme mist en mei syn materiaal dwaande is. Op de 10.000 meter wûn hy syn rit wol fan Bob de Vries, mei troch in fluch lêste rûntsje fan 29.5 sekonden. In poadiumplak brocht syn 13.09,09 him dus net. De Vries waard achtste.

Bergsma wûn de lêste fjouwer jier de Nederlânske titel op de 10.000 meter, mar is dy dus no kwyt oan Talsma.