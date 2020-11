Fjouwer minderjierrige jonges klappe op brêge yn Terherne

De fjouwer jonges komme út de gemeenten Hearrenfean, Opsterlân en Steenwijkerland. Se kamen beknypt te sitten yn de auto, nei't se tsjin de brêge knald wiene. Neist plysje-ienheden, de brânwacht en trije ambulânses waard der in traumahelikopter oproppen.

De brânwacht hat it fjouwertal befrije kind. Se waarden op it plak fan it ûngelok ferplege. Trije fan harren binne dêrnei nei it sikehûs oerbrocht. De fjirde jonge hoegde net nei it sikehûs.

De dyk hat in skoft ôfsletten west. "It is ûnbekend hoe't it slimme ûngelok barre kind hat. We dogge dêr ûnderskyk nei", seit in plysjewurdfierster. In berger hat de slim skansearre wein ôffierd.