Tal deade en sike fûgels mei fûgelgryp rint hurd op oan de Fryske kuststreek

It tal deade fûgels dat ferstoarn is oan de fûgelgryp liket hurd op te rinnen oan de Fryske kuststreek. Der komme hieltyd mear meldingen binnen fan deade bisten. Biolooch en ûndersiker Wim van Boekel skreau op sosjale media dat hy op mar twa stikken lân yn bûtendyksk gebiet by Ferwert wol 44 deade en al likefolle sike pauguozzen fûn hat. Ek trof er 25 oare deade fûgels oan, lykas ferskate bûnte grillen en sels in fjildûle.