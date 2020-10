Freondinnen Femke Kok en Marrit Fledderus op NK-poadium: "Fielt fertroud"

Beide froulju sieten ferline jier noch yn it team. "Foarich jier hawwe alles tegearre dien. We sieten byinoar yn it team, altyd byinoar op de keamer. Fan 'e moarn wie it foar it earst wer dat we in bytsje tegearre oan it ynriden wiene. Dat fielt dan sa fertroud. As we beide dan sa goed ride, dat is supermoai natuerlik", seit Kok.

Foar Kok is it foar it earst dat se in titel pakt by de senioaren. "Dat is fansels supermoai, myn earste jier by de senioaren en dat it dan direkt de Nederlânske titel is. Dat kin eins net better. Ik bin der echt hiel bliid mei", seit de 20-jierrige reedrydster.

Spanning by Kok

Kok hie yn oanrin nei it toernoai wol te krijen mei in soad spanning. "Best wol. Earst al de hiele wike mei de corona, om't Michelle (De Jong, in teamgenoat, red.) posityf test wie. Dat sit dan dochs wol yn dyn holle, dan fynst it dochs wol wer spannend oft ik sels ek posityf wie. Dat wie gelokkich net sa. En ek omdat in hiel soad minsken dit seizoen wat fan my ferwachtsje om't ik in goede trainingswedstriid riden hie. Mar dat rydst fansels ek net samar. Dus ik hie dêr wol spanning fan, mar it is gelokkich goed kaam."