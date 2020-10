Reina Anema ferrast mei sulver op 3.000 meter, brûns foar Antoinette de Jong

Reina Anema fan De Gordyk hat sneontemiddei foar it earst yn har karriêre in medalje pakt op it NK Ofstannen. Op de 3.000 meter ried se mei 4.04,28 nei it sulver. De titel gie mei 4.01,93 nei Irene Schouten. Antoinette de Jong fan Rottum waard mei 4.04,53 tredde.