FIDEO: Boargemaster Buma jout startsein Fryske top 100

It is tiid foar fleurichheid en ferbining. En wat soarget no foar mear ferbining as muzyk? Dêrom is de Fryske top 100 dit jier earder fan start gien. Yn it radioprogramma Sneon yn Fryslân wie it boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert dy't it startsein foar de Fryske top 100 joech. Fan hjoed ôf kin elkenien syn of har stim útbringe fia www.frysketop100.nl.