Femke Kok feroveret op 500 meter har earste Nederlânske titel

Janine Smit fan It Hearrenfean waard mei 39,14 en 38,82 achtste yn it klassemint. Helga Drost fan Akkrum waard tsiende (39,05 en 38,98) en Marijke Groenewoud fan Hallum waard trettjinde (39,08 en 39,23).

It is foar it earst dat der wer twa kear in 500 meter riden wurdt op in Nederlânsk kampioenskip. Dat wie eartiids ek sa, mar dat is op in bepaald momint ôfskaft. Beide 500 meters wurde byinoar opteld en dan krije je in klassemint mei de útslach op de 500 meter.