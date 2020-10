HEA! Sjollie en de wrâld

"Dat reizgjen is ek in firus, en dêr is gjin medisyn tsjin," laket de 75-jierrige Sjollie Veersma. Mei eigen eagen seach sy hoefolle earmoede as der yn de wrâld is en dêrom fynt sy it ek sa wichtich om as frijwilliger yn de Wrâldwinkel wat foar dy minsken te betsjutten. Sy mei noch twa jier trochgean en dan moat sy ophâlde, mar om Sjollie hoecht dat net. "Ik wol dat net. Ik fyn it hjir te moai."