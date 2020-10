Omrop TIP: De Fryslân DOK 'Op transport nei it noarden'

Twongen op transport

Yn jannewaris 1945 wiene de gefjochten tusken Dútske troepen en de alliearde troepen by de Maas yn Midden-Limboarch sa heftich wurden, dat de besetter besleat om him te ferskânzjen yn Roermond. Der kaam in grutskalige twongen evakuaasje op gong. Mear as tritichtûzen minsken út Roermond en de omlizzende doarpen waarden op transport set nei it noarden fan it lân.