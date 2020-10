Rens Kroes befallen fan earste berntsje

"In de nacht op 23 oktober is ons groot wondertje Maya Jade op Aarde geland. Ze is thuis in een mooie, verwarmde omgeving geboren met de mooiste en de meest liefdevolle vrouwen en natuurlijk papa om haar heen", skriuwt de sus fan Doutzen op har Instagram.

It wie gjin maklike befalling, skriuwt de nije mem: "Nog nooit heb ik zo hard moeten werken in mijn leven (het was een baring met achterhoofdsligging met verscherpt mechanisme), maar de liefde voor ons kind overstijgt alles."

Kroes makke op 30 april, har jierdei, bekend dat se swier wie fan har partner Sid. Se wisten it geslacht fan it berntsje sels noch net. Kroes wie in jier lyn ek al yn ferwachting, sa dielde se yn de media, mar ferlear de twalling dêr't se swier fan wie nei in miskream.