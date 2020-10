Dûbelpân yn Frjentsjer krijt earste Stadsschoonheidsprijs

Der wiene seis nominaasjes foar it jier 2019. De sjuery hat it wichtichste kritearium - de ympakt fan it projekt op de iepenbiere romte - as mjitstêf naam. Nei in objektive toetsing, wêrby't de sjueryleden punten tadielden, kaam it projekt Zuiderkade/Schilbanken as winner út de bus.

"Het pand is ondanks de forse afmeting een versterking van het beeld aan de straatwand. De stoere uitstraling doet het goed als beëindigingen van de straat aan de zuidkant en geeft een mooi tegenwicht ten opzichte van de overkant, de Academiestraat", oardielet de sjuery.

Smidderij

It pân fan Albert en Dorien Idzinga rint troch fan de Zuiderkade oant de Schilbanken. Jan Bijlsma begûn dêr yn 1938 in smidderij dy't yn de twadde helte fan de tweintichste iuw útgroeie soe ta ien fan de wichtichste produsinten fan masines foar de tylt en ferwurking fan ierpels yn 'e wrâld. It bedriuw is ûnder de namme 'Bijlsma Hercules' op it eastlike yndustryterrein te finen. Yn de eardere smidderij is no it boateboubedriuw 'Innovaar' fan Albert Idzinga fêstige.