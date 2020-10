'We sette troch': tsjin de stream yn swimme

"De ornamenten aan het plafond, kijk maar goed, die hebben twee tinten goud." Grutsk lit hoarekaman Willem Adema syn nije projekt 'In de Brouwerij' sjen. Mei Martijn de Ruiter en Albert de Vries is hy dwaande it âlde koetshûs oan it Saailân om te bouwen ta hotel, Grand Café. en brouwerij. Yn dizze krisistiid foar de hoareka soarget dat foar in soad pine yn 'e holle en sliepeleaze nachten.

Hotel begûn krekt te draaien

"Het hotel is al open. Maar je snapt dat het annuleringen regende de afgelopen tijd." It hotel begûn krekt te draaien doe't de hoareka wer op slot moast. Adema: "Er is niets te doen in de stad. Alle activiteiten zijn geannuleerd. Dat was wel een beetje een domper." No binne der kwealik ynkomsten wylst der in soad ynvestearre wurde moat yn it gebou.

"We willen heel erg graag de oude elementen van het pand laten zien. Dus de ornamenten in het plafond bijvoorbeeld of een oude open haard." Dy siet fuortstoppe achter in muorre. By de ferbouwing kaam dy wer tefoarskyn en no wurdt it de eachlûker fan de bar op de earste ferdjipping.

"Ik lig er wakker van"

De trije manlju wurkje sels ek hurd mei. Mei de wurkskuon en de overal oan steane se bûten te wrotten yn de modder om in ôffierbuis op it goede plak te lizzen. Se moatte wol. Harren takomst sit yn it gebou. "Mijn vriendin baalt er wel eens van", seit Adema. "Ik neem de zorgen van hier mee naar huis. Ik lig er ook wakker van."

Finansiering ynlutsen

Krekt foar de krisis ferkocht Adema syn café Shooters, in pear hûndert meter fierderop. It joech him in moaie finansjele basis om 'In de Brouwerij' op te setten. Mar de bank luts de finansiering werom. "Ze zien het niet zitten nu met nieuwe horeca. Maar het gaat om een grote investering, om veel geld. Er is voor ons geen weg terug."

It is ien fan de redenen wêrom't de telefoan hast oan Willem Adema syn ear fêstplakt sit. Der moat noch in soad regele wurde mei leveransiers. "Het is ons paradijs. Maar wel een paradijs uit eigen portemonnee."