Coronanijs sneon 31 oktober: 130 nije besmettingen yn Fryslân

By it RIVM binne oant 10.00 oere sneontemoarn lanlik 9.839 nije befêstige coronabesmettings meld. Dat binne der 1.288 mear as freed. Doe wiene it der 11.127 fanwegen in ynhelslach fan de sifers troch in steuring yn it meldingsysteem fan de GGD'en.

Der binne 314 nije coronapasjinten opnaam op de ferpleechôfdielings yn it sikehûs, meldt it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat binne 64 nije opnames mear as freed. Op de IC's waarden 76 nije pasjinten opnaam, hast allegear trochstreamd fan de ferpleechôfdielings. Dat binne 39 mear as freed.

Yn totaal lizze der no 2.448 minsken mei corona yn it sikehûs (juster 2.385), fan wa 584 op de IC (juster 567). Der binne dus mear coronapasjinten opnaam as ûntslein.

By it RIVM binne 51 ferstoarne coronapasjinten meld. Freed waarden der noch 87 deaden meld. De ôfrûne sân dagen registrearre it RIVM gemiddeld 54 deaden deis, tsjin 40 deaden deis in wike earder.