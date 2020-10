CNV pleitet foar mear sneltests: "Gjin tiid te ferliezen"

CNV ropt it kabinet op om de kapasiteit fan sneltests sa rap mooglik op te skalen. Neffens it fakbûn sitte tsientûzenen wurkjenden op dit stuit thús, yn ôfwachting fan de útslach fan harren coronatest. "Dat docht bliken út in ynventarisaasje ûnder ús sektoaren. As we dit trochrekkenje nei misrûne arbeid, kin dit miljoenen kostje. En tûzenen banen", seit CNV-foarsitter Piet Fortuin. "We lûke dêrom oan de needrem."

Neffens Fortuin liedt dizze situaasje ta misrûne bedriuwsynkomsten en úteinlik baanferlies. "Dit is op lange termyn funest foar de wurkgelegenheid. Boppedat moatte in soad wurkjenden fakânsjedagen ynleverje, of krije se gjin lean trochbetelle as se net wurkjen komme. Of se gean dochs wurkjen, wylst se corona hawwe en oaren dus besmette. It liedt ta alderlei útwaaksen", seit Fortuin.