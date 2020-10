De auto belanne troch ûnbekende oarsaak yn de binnenbocht yn de berm. De bestjoerder ried dêrnei tsjin in betonnen blok, wêrnei't de auto op syn dak telâne kaam.

Der rekke gjinien ferwûne by it ûngelok; de bestjoerder kaam mei de skrik frij. De opreed hat in skoft ôfsletten west. In berger hat de auto wer kantele en ôffierd.