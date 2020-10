Froulju fan SC Hearrenfean ferlieze mei 3-0 fan oertsjûgjend FC Twente

Al yn it earste kertier wit FC Twente goed druk te setten op de froulju fan Hearrenfean. It slagget harren dan lykwols noch net om in doelpunt te meitsjen. Ek fan de kant fan de froulju fan sportklup Hearrenfean it lang stil.

Fan stilte nei 3-0 foar Twente

Pas nei in goed healoere komt der feroaring yn de wedstriid. Renate Jansen fan FC Twente wit har klup op foarsprong te setten mei in goal. En dan giet it ynienen rap: foar it skoft slagget it Elena Dhont en Kerstin Casparij beiden om de bal yn de goal fan de Feanfroulju te sjitten. Dhont kin de bal binnen koppe. Casparij, dy't begjin dit jier noch foar Hearrenfean spile, kin dêrnei op kalme wize de bal yn de goal sjitte. FC Twente stapt it skoft yn mei in 3-0 foarsprong.

Wiksels bringe gjin feroaring

Mei de twadde helte komme der in pear wiksels oan de kant fan SC Hearrenfean. Wiëlle Douma nei it skoft net weromkaam op it fjild, yn stee dêrfan stiet Jasmijn Duppen der. Net folle letter makket Samantha Dewey romte foar Kirsten van de Westeringh. Dêrnei ferlitte ek Williënne ter Beek en Zoï van de Ven de wedstriid, dêr komme Elze Huls en Eef Kerkhof foar werom. Ek dêr hâldt it net mei op, want Dana Philippo wurdt ferruile foar Alieke Tuin. Ek by Twende binne in pear wiksels.

De wiksels meie net folle mear helpe, FC Twente wit mei 3-0 oertsjûgjend te winnen fan SC Hearrenfean. Mei dy einstân bliuwe de punten yn Enschede.