Jansen hâldt fêst oan de alve fan Emmen tsjin karakterploech Sparta

Sparta is ôfrûne woansdei útskeakele yn it bekertoernoai troch ADO Den Haag. De Rotterdammers stienen sawat de folsleine wedstriid foar troch in moai doelpunt fan Danzell Gravenberch. Mar yn ekstremis kopte doelman Luuk Koopmans de lykmakker tsjin de touwen. Omdat der yn de ferlinging net skoard waard, kaam it oan op strafskoppen, dêryn wie Bart Vriends de ûngelokkiche de ienige penalty te missen.

Yn de kompetysje hat Sparta dit seizoen noch gjin inkele wedstriid wûn, de ploech stiet foarlêste. Toch fynt Jansen Sparta in mentaal sterke ploech. "Sparta heeft een heel degelijk elftal, dat bovendien weinig weggeeft. Behalve dan de wedstrijd tegen AZ, toen AZ met 0-4 voor kwam. Maar ze komen toch terug tot 4-4, dat zegt ook wel iets over de mentaliteit van Sparta. Er zit gewoon karakter in het elftal."

Johnny Jansen oer Sparta: