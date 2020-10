Learlingen bouwe in boat: "Sa kinne se fiele hoe't it is om te wurkjen"

"Se hawwe hjir echte wurktiden en echte kollega's. Dat is oars as se op skoalle wend binne", seit Martin Jepkema yn de kantine fan it gebou oan de Zwettestrjitte. Dat der op it yndustryterein boud wurdt, en net op skoalle, is in wichtich ûnderdiel fan it projekt. "Dit jout se mear it gefoel fan hoe't it is om te wurkjen. Dat kinne we op skoalle nea sa echt meitsje."

It projekt is de útkomst fan in subsydzje fan it ministearje fan Sosjale Zaken en Wurkgelegenheid om jongeren yn de leeftiid fan 14 oant 18 jier in gruttere kâns op in baan te jaan. In jier lang ha tolve learlingen freedtemiddeis oan it klussen west.

It foldie bêst, seit de 15-jierige Matthijs Post. "Ik ben de lasser van het project, en dat is een belangrijke taak. Als ik het niet goed doe, dan valt die hele sloep weer uit elkaar."