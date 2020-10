Fryske taalprojekten winne Europeeske priis foar nije inisjativen yn ûnderwiis

De earste priis fan de sjuery en it publyk gong nei it projekt TaalTroost. De bedoeling fan TaalTroost is dat skoalbern út groepen 5 oant en mei 8 harren âlden of pakes en beppes neitinke oer taal en moaie siswizen op in poster sette. Dat kin in boadskip wêze dat yn dizze nuvere tiid ferbliidzje of treastgje kin.

Posters yn it doarp

De bedoeling is dat de posters dêrnei te sjen binne foar de ruten fan de skoalle, by winkels of op grutte doeken. De start fan it projekt wie op de skoalle De Opslach yn Wommels, wêrnei't it projekt 'trochjûn' is oan oare skoallen.

"Het is een taalfeest"

"Het is een klein project, maar enorm groot in z'n bereik en opbrengsten", seit de sjuery oer TaalTroost. "Het is een buitengewoon sympathiek project in z'n laagdrempeligheid. Het levert prachtige resultaten op: de snackbarbaas die enthousiast is en die daarna meertaligheid in z'n snackbar gebruikt. Een van de juryleden zei: het is een taalfeest."