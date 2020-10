HEA! In jongeshûs op It Heidenskip

Jelmer, Riemer, Thys Jan en Rutger fan It Heidenskip woene eins alle fjouwer wol út'e hûs. Mar as je net studearje en op keamers gean, hoe dogge je dat dan? De fjouwer maten betochten yn de keet dat se wol mei syn fjouweren in hûs yn it doarp hiere koene. En no foarmje se in fjouwerpersoanshúshâlden. Elk hat syn eigen keamer, en itensierde en boadskipje dogge se om en om.