It reedrydbûn KNSB sjocht it NK ôfstannen op Thialf as in test foar eventuele ynternasjonale wedstriden letter yn it seizoen. Mûlkapkes en plestik skermen moatte foarkomme dat it coronafirus him fierder ferspriedt. Publyk is ek net wolkom.

Der binne mear maatregels naam.