Drachtster Wrottersploech sutelet pompoenen út foar Halloween-feest

As je it terrein fan de folkstúnferiening De Wrottersploech opride, sjogge je fuort de pompoenen al stean. De klassike rûne frucht, mei syn karakteristike oranje kleur. Al fyftjin jier organisearje se op it folkstúnkompleks in spesjaal Halloween-feest foar bern. Dy kinne dan yn de kantine in pompoen útholje, om der dan dêrnei in gesicht yn te snijen. Sa kin de frucht brûkt wurde as lantearne.

Mar dit jier kin it feest net trochgean, mei mear as 50 bern en âlden wie it gewoan te drok. In grutte teloarstelling foar De Wrottersploech, sa seit Jan Akkerman, want it is foar harren in grut hichtepunt. De bern komme yn oanrekking mei it sels kweken fan griente, en se leare mei de hannen wurkje. De túnkers hawwe letterlik eare fan harren wurk.